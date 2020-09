Coronavirus, test sierologici a insegnanti e personale scolastico: trovati già 2.723 positivi

Proseguono i test sierologici agli insegnanti e agli operatori scolastici non docenti in vista della riapertura delle scuole dopo la serrata causa emergenza coronavirus. La platea dei potenziali interessati è di 206.687 e al momento - stando a quanto reso noto da regione Lombardia - sono stati 98.470 gli insegnanti e i collaboratori che si sono prenotati, meno della metà.



I test già effettuati sono 56.953: tra questi "2.723 hanno evidenziato una positività e determinato l’effettuazione del tampone", hanno fatto sapere dal Pirellone. La positività al tampone, infatti, certifica l'avvenuto contatto con il virus, ma per determinare la presenza o meno dell'infezione nel presente è necessario al tempone, a cui viene sottoposto chiunque risulti positivo al test.

"Continueremo con i test anche nelle prossime settimane: al fine di garantire la massima copertura degli screening agli insegnanti, abbiamo scelto di posticipare al 18 settembre il termine delle operazioni rispetto alla scadenza precedentemente prevista dal governo per il 7 settembre", ha annunciato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

“Le procedure per garantire la sicurezza sanitaria alla riapertura delle scuole – ha spiegato - sono una nostra priorità, sulla quale stiamo lavorando da tempo. Nei prossimi giorni avremo un momento di confronto operativo anche con i rappresentanti dei pediatri”, che non erano stati per nulla d'accordo con le linee guida arrivate.

In vista della prossima riapertura, infatti, regione Lombardia è pronta ad "istituire un gruppo di lavoro, presso la Direzione Generale Welfare, per definire le linee guida e i protocolli da attuare in caso di positività, le procedure di isolamento e di contact tracing", hanno chiarito dall'amministrazione regionale in una nota. “Andremo ad armonizzare – ha concluso l’assessore al Welfare - le norme e l’iter per garantire interventi rapidi e sicuri, anche in termini diagnostici e di anamnesi”.

