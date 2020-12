Covid, in Lombardia test rapidi agli studenti delle classi in isolamento fiduciario

Test rapidi nelle scuole lombarde, al rientro, per garantire efficacia sulla prevenzione del Coronavirus e velocità nello screening e il tracciamento degli asintomatici. E' quanto si impegna a fare la giunta di Regione Lombardia in base a un ordine del giorno approvato nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre in sede di discussione del bilancio 2021-2023. L'ordine del giorno era stato presentato da Michele Usuelli (+Europa-Radicali) e Niccolò Carretta (Azione).

«E' un risultato importante, utile al rientro in sicurezza a scuola dopo le vacanze di Natale, ma soprattutto perché si dà seguito alla mozione "sanitaria" che avevo proposto e che è stata approvata all'unanimità», commenta Carretta dopo l'approvazione dell'ordine del giorno: «La giunta si prende carico di molte iniziative che sono contenute nella mozione e nell'ordine del giorno. Su tutte voglio ricordare l'importanza dei test rapidi nelle scuole, ma anche la volontà di incentivarne l'utilizzo da parte dei privati cittadini presso i drive through dislocati sul territorio lombardo, al fine di incentivare gli screening di massa e il tracciamento degli asintomatici».

Il punto qualificante dell'ordine del giorno riguarda proprio l'adozione di test rapidi Covid per tutti gli studenti delle classi poste in isolamento fiduciario.