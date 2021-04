Al centro commerciale in cui si fanno i tamponi rapidi in auto

Tamponi rapidi al centro commerciale di Nerviano Ceetrus Nhood, e precisamente nel parcheggio, per scoprire se si è positivi al Covid. L'iniziativa è frutto di un accordo con Medical Desk e Parking Go, con il sostegno di Confocommercio. Il servizio, già attivo anche altrove in Lombardia, potrà essere effettuato tutti i giorni dalle 7 alle 19 in un'area delimitata del parcheggio, a cui si accede in auto in totale sicurezza.

I risultati del tampone verranno rilasciati dopo quindici minuti. Se il tampone dovesse risultare positivo sarà possibile effettuare in loco anche quello molecolare. Sul sito web di Parking Go è possibile prenotare il test rapido e pagare con bancomat, carta di credito o PayPal. Il servizio è già attivo a San Donato (Smart Clinic), a Cesano Boscone (centro commerciale Porte di Milano), a Vimodrone e a Mazzano.

"Questa importante operazione è estremamente coerente con la nostra mission aziendale - spiega Marco Balducci, amministratore delegato Ceetrus Italia -. Vogliamo che i nostri asset non siano solo luoghi di commercio, ma anche spazi di vita al servizio del cittadino. In una situazione di grande difficoltà come quella provocata dal Covid abbiamo capito che possiamo, dobbiamo e vogliamo essere in prima linea e dare il nostro contributo attivo. Lo facciamo mettendo a disposizione i nostri centri per rendere più facile e fruibile ai cittadini lo screening sul Covid e fornire un supporto all’attività della sanità pubblica".

"Siamo in una fase di grande stanchezza e difficoltà per il perdurare delle restrizioni anti Covid che non consentono a tante attività del terziario di poter avere l’auspicata ripartenza. Ma il periodo di grande incertezza che continuiamo a vivere e che vogliamo superare - afferma Carlo Alberto Panigo, presidente dell’associazione territoriale Confcommercio di Rho - rafforza il nostro senso di responsabilità e partecipazione perché, con una sempre più decisa accelerazione nella campagna vaccinale, la prevenzione resta fondamentale contro il Covid. Ci impegneremo per un’azione informativa capillare".