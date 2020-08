La maxi campagna di Palazzo Marino: test sierologici per tutti i dipendenti del comune

Maxi screening con i test sierologici a Milano. Palazzo Marino farà il test sierologico a tutti i dipendenti comunali. Dopo essersi confrontata con le organizzazioni sindacali, l'Amministrazione è pronta a partire dal 24 agosto, su base volontaria, con i lavoratori - educatori e personale ausiliario - impegnati in Nidi e Scuole dell’Infanzia; mentre dal 10 settembre potranno sottoporsi ai test tutti i dipendenti che ne faranno richiesta.

Ad oggi sono già circa 1.300 gli educatori, a cominciare da quelli impegnati nei Centri estivi, che hanno fatto o programmato il test sierologico e, in caso di esito positivo, si sono sottoposti a tampone. I restanti circa 2mila lavoratori di Nidi e Scuole dell’Infanzia sono già stati invitati per sottoporsi ai test, sempre su base volontaria, a partire dal 24 agosto e fino ai primi giorni di settembre, in modo da essere pronti per la riapertura dei servizi.

"Abbiamo scelto di dare priorità, per la campagna di screening avviata dall’Amministrazione, al personale educativo - dichiara l’assessora all’Educazione Laura Galimberti -. Un segno di attenzione per i cittadini più piccoli e per gli educatori che lavoreranno per restituire alle bambine e ai bambini il loro diritto alla socialità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I test già effettuati

Nell’ambito dell’indagine condotta dall’Amministrazione sono già stati effettuati o programmati test sierologici per oltre 1.500 dipendenti. Grazie alla convenzione tra ATS, ASST Fatebenefratelli Sacco e Direzione Politiche sociali del Comune di Milano, sono stati effettuati inoltre 217 test sui lavoratori dei Centri diurni disabili (oltre a 142 esami per gli utenti). Per quanto riguarda il corpo di Polizia locale, infine, grazie alla convenzione tra ATS, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Direzione Sicurezza urbana, sono stati effettuati e calendarizzati 854 test sierologici.