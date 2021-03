Il caso dei test "solo per donne" guarite dal covid, l'Asst lo ritira dopo la denuncia

“Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (*solo per donne) Biancheria (*solo per donne)”. Sono le domande dal sapore discriminatorio e un po' machiste di un questionario sottoposto dall'Asst Rhodense ai pazienti guariti dal covid-19 che si presentano in ospedale per un controllo. A denunciare la presenza di quesiti “solo per donne” è stato Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, in un post sui social.

"Sono a fare un controllo post covid. Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne), Governo della casa (*solo per donne), Biancheria (* solo per donne). Regione Lombardia. Anno 2021", ha scritto Paladini come didascalia alla foto del modulo. La sua denuncia ha rimbalzato velocemente in rete ed è arrivata fino in Regione.

"Per fortuna tantissimi organi di informazione si stanno occupando della denuncia che ho fatto questa mattina da un ospedale lombardo. La Moratti dice che non sa niente. Questi della Regione non sanno mai niente", ha scritto nel corso della giornata lo stesso Paladini che quando ha letto il test credeva di essere tornato al 1800, come ha dichiarato.

Il modulo incriminato: foto

Lo stesso Paladini in serata su Facebook fa sapere che la Asst si è scusata e ha annunciato l’immediato ritiro del questionario con le domande dedicate alle donne: “La direttrice generale dell’Asst Rhodense spiega l’errore (di traduzione) vabbè.. ma la cosa importante è che si scusa e ha disposto il ritiro del questionario seduta stante. Nessuno riceverà più da compilare questo schifo. Sono felice”, ha chiosato il leader dei Sentinelli di Milano.