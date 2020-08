A Milano testati 3 viaggiatori su 10. E i tamponi partono anche a Linate

Su 20mila richieste di tampone inoltrate nel giro di una settimana da parte dei viaggiatori di ritorno da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, i 4 paesi considerati a rischio, al momento ne sono state evase circa 6mila. A dichiararlo il direttore generale di Ats Milano Walter Bergamaschi durante conferenza stampa per l'avvio dell'attività di tamponi all'aeroporto di Linate.

"Ci siamo ritrovati a gestire numero di tamponi molto elevato - ha spiegato Bergamaschi - adesso stiamo prenotando per il tampone coloro che sono tornati dalle vacanze il 16-17 agosto". Le richieste sono pervenute a Ats di Milano Città Metropolitana attraverso il sito su cui i viaggiatori possono registrarsi.

"Speriamo nel weekend di attivare una app che permetterà alle persone di prenotare direttamente il tampone - ha aggiunto il direttore generale di Ats Milano -. Oggi abbiamo rafforzato il call center con 50 persone che richiamano i viaggiatori". I base a quanto dichiarato da Bergamaschi tra le prime 6mila persone sottoposte a tampone è risultato positivo il 3,5% "e non è poco - ha commentato il dg -, di solito sono asintomatici e magari in vacanza non hanno rispettato tutte le regole anti contagio. Il Paese che registra più positivi è la Spagna" (da qui infatti arrivano più voli).

Il sistema dei tamponi - ha detto Bergamaschi - al momento è sotto pressione. Per l'inizio dell'anno scolastico l'Ats di Milano realizzerà anche i test sierologici agli insegnati. "Sono 2500-3000 al giorno e riteniamo che siano sufficienti per la domanda che verrà", ha concluso il direttore di Ats.

Test a Linate

Dal 21 agosto anche all'aeroporto di Linate, i viaggiatori che arrivano dai paesi considerati a rischio covid, possono sottoporsi al tampone su base volontaria. Per tutti coloro che rientrano da questi paesi rimane l'obbligo di segnalarsi alle proprie Ats. Nella zona del ritiro bagagli dello scalo cittadino è stata allestita un'area apposita con tre postazioni dove il personale sanitario del Gruppo San Donato sottopone i viaggiatori a tampone.

A Linate il numero di passeggeri che arrivano dai paesi a rischio è inferiore rispetto a Malpensa. Si parla di circa 500-700 passeggeri al giorno. "Pensiamo che circa il 50% delle persone si sottoporrà al tampone, noi puntiamo al 100% - ha spiegato Francesco Galli, amministratore delegato del Gruppo San Donato -. I tamponi vengono fatti a tutti non ci sono priorità, basta mettersi in coda". Chi non fa il tampone in aeroporto può scegliere di farlo, prenotandosi ad un apposito numero, ai drive through del Gruppo San Donato, rimanendo quindi direttamente in auto.