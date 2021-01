Filippo Tortu positivo al covid, l'annuncio dell'atleta sui social: "Fate attenzione"

"Ho da poco fatto il test rapido e, nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato positivo". Queste le parole con cui Filippo Tortu, velocista milanese di nascita e brianzolo di formazione, ha annunciato sui social di essere risultato positivo al covid 19.

"Ho svolto il sierologico, i cui risultati mi verranno consegnati fra lunedì e martedì”, ha aggiunto il campione 22enne residente a Carate Brianza, primatista nazionale dei 100 metri con il tempo di 9. 99'' e primo italiano capace di scendere sotto i 10" sulla distanza.

"Ho provveduto a contattare tutte le persone con cui ricordo di essere stato in contatto nell'ultimo periodo; se non avete ricevuto il mio messaggio e abbiamo interagito, vi chiedo di prestare massima attenzione ed effettuare il test anche voi", ha proseguito l'atleta sui social.

"Voglio rassicurarvi sulle mie condizioni, sto bene", ha comunque garantito Pippo, come è soprannominato. "La mia priorità è far stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo e - ha concluso - osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo".