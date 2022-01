Omicron e le quarantene mettono a rischio treni, bus e metro: il punto

Da lunedì 10 gennaio la vita riparte dopo le vacanze natalizie: tutte le scuole riaprono e la maggior parte delle persone rientra in ufficio, con la novità dell'obbligo del super green pass per usufruire di molti servizi (qui la guida). In Lombardia, dove oltre mezzo di milione di persone è in isolamento domiciliare a causa del covid, alcuni servizi base come quello del trasporto pubblico rischiano di non reggere l'impatto per via delle assenze del personale. Ci saranno quindi sensibili riduzioni delle corse.

Corse Trenord tagliate per il covid da lunedì 10

Trenord già nei giorni scorsi aveva annunciato il taglio delle corse. Con oltre 330 lavoratori a casa in malattia impossibile garantire un servizio completo. Ecco le modifiche in vigore dal 10 al 16 gennaio:

S1 Saronno-Milano-Lodi: i treni circoleranno fra Milano Bovisa e Lodi. Per spostarsi tra Milano Bovisa e Saronno, i passeggeri potranno utilizzare le corse della linea S3 Saronno-Bovisa-Milano Cadorna o delle linee regionali che partono e arrivano a Milano Cadorna.

S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo: il servizio sarà sospeso; i clienti potranno utilizzare i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna fino a Milano Bovisa, collegata a Milano Rogoredo dalle corse delle linee S13 Milano Bovisa-Pavia e S1 Milano Bovisa-Lodi.

S9 Saronno-Seregno-Albairate: sulla linea circolerà in ogni direzione un treno ogni ora, anziché ogni 30 minuti.

S11 Rho-Milano-Como-Chiasso: i treni circoleranno fra Milano Porta Garibaldi e Chiasso. Il collegamento fra Milano Porta Garibaldi e Rho sarà garantito dalle corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello.

Malpensa Express: il collegamento Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto avrà una corsa ogni ora per direzione (al minuto .27 da Cadorna e .26 da Malpensa T1), anziché ogni 30 minuti. Continueranno a circolare ogni 30 minuti le corse che collegano lo scalo aeroportuale con Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

S40 Como-Mendrisio-Varese: il servizio sulla linea transfrontaliera effettuata da treni TILO sarà sospeso. I viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano- Chiasso-Como San Giovanni e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano- Varese-Malpensa.

Su tutte le linee saranno soppresse le corse dalle 23.30 alle 5.

Atm avverte possibili disagi

In una nota anche Atm ha avvertito i suoi passeggeri. Sono 650 le nostre persone assenti per covid, tra casi positivi e in quarantena. Stiamo facendo del nostro meglio per continuare a garantire il trasporto pubblico alla città su tutta la rete, anche grazie alla disponibilità del nostro personale nel cambiare turno e sostituire le colleghe e i colleghi assenti. Da lunedì 10 gennaio, le assenze del nostro personale potrebbero avere conseguenze sul servizio delle linee di superficie, con possibili maggiori attese alle fermate. Per contenere i disagi il più possibile, eventuali corse cancellate saranno distribuite nell’intero arco della giornata attraverso una rimodulazione del servizio.

Sono garantiti i bus-navetta che collegano 32 scuole alle stazioni del metrò, con corse sia per l’entrata del mattino, sia per l’uscita del pomeriggio. Linee, orari e fermate a questa pagina.

Disagi anche su Autoguidovie

Ad annunciare i disagi anche Autoguidovie. Anche i pullman subiranno variazioni a causa del personale a casa contagiato o in quarantena. Per l’area di Monza e Brianza, Milano Sud Est e Cremona “potranno verificarsi disservizi e soppressione corse con tutela maggiore su servizio orario scolastico”. “Autoguidovie raccomanda ai suoi clienti di consultare la sezione “Avvisi” sul sito autoguidovie.it per rimanere sempre aggiornati su eventuali sospensioni e disservizi. Si ricorda, inoltre, che il servizio per consultare gli orari in tempo reale è sempre attivo da App Autoguidovie - sezione orari e fermate".

Problemi anche su Net

Stessi disagi che per gli utenti di Net. Sulla pagina Facebook di Net (Nord Est Trasporti) la comunicazione che "da lunedì 10 gennaio le assenze del nostro personale potrebbero avere conseguenze sul servizio delle linee Net, con possibili maggiori attese alle fermate. Per contenere i disagi il più possibile, eventuali corsi cancellate saranno distribuite nell'intero arco della giornata attraverso una rimodulazione del servizio".