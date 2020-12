Bloccati i treni tra Italia e Svizzera, il Pirellone: "Pasticcio del governo, è grave per i lombardi"

La Svizzera chiude i confini all'Italia. O quasi. Da giovedì 10 dicembre, infatti, le ferrovie elvetiche hanno scelto di sospendere tutti i collegamenti verso l'Italia, compresi i treni regionali per la Lombardia. Secondo quanto comunicato dalle Ffss la decisione è legata all'ultimo Dpcm che richiede alcune misure di prevenzione - tra cui la misurazione della temperatura a bordo - che la società ha fatto sapere di non essere in grado di rispettare.

E mentre il ministro dei trasporti, Paola De Micheli, ha fatto sapere di essere pronta a sentire l'omologa elvetica affinché siano "garantiti almeno i servizi minimi essenziali", dal Pirellone sono partiti all'attacco del governo.

A farsi portavoce del malcontento della regione è stato l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti, Claudia Maria Terzi. "L'interruzione dei treni tra Italia e Svizzera, annunciata dalle Ferrovie elvetiche, è figlia di un pasticcio determinato dall'ultimo Dpcm che introduce norme eccessivamente burocratiche per i viaggiatori in ingresso dalla Svizzera", ha messo nero su bianco in una nota. "È necessario che il governo rimedi nel più breve tempo possibile al danno arrecato ai lombardi e in particolare ai frontalieri", ha proseguito l'esponente della giunta regionale.

E ancora: "Scriverò al ministro per chiedere interventi rapidi. È del tutto evidente - ha concluso la Terzi - che il Governo abbia emanato delle norme senza valutare le ricadute concrete, e gravi, per i lombardi".