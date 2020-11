Denunciò il disagio dei lavoratori del Trivulzio: sindacalista sospeso, causa contro il Pat

Ricorso della Cgil contro il Pio Albergo Trivulzio per la sospensione di un lavoratore, Pietro La Grassa, delegato Fp-Cgil e membro della Rsu all'interno del Pat. Ma non è l'unico caso di provvedimento disciplinare dell'azienda. La sospensione è stata decisa dopo la pubblicazione di un servizio giornalistico in cui il delegato - che rappresenta i lavoratori per la sicurezza - denunciava il disagio di chi lavora al Pat in questo difficile periodo.

Poche ore dopo, il lavoratore è stato raggiunto dal provvedimento di sospensione. La Fp-Cgil parla di «goccia che fa traboccare il vaso», dopo altri provvedimenti del genere, o comunque di tipo discilplinare. «Con la scusa dell’ennesima procedura disciplinare il Pat mette fuori una voce critica, che non ha mancato in questi mesi di segnalare problemi e disfunzioni, nell’interesse della stessa azienda. Siamo fiduciosi che la magistratura riconoscerà il corretto comportamento dei nostri delegati a tutela della salute di ospiti e operatori», dichiara il sindacato.

Novembre, nuovi positivi al Covid al Trivulzio

All'inizio di novembre, come in primavera, erano riesplosi i contagi all'interno del Pat, al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per i numerosi decessi avvenuti nelle Rsa lombarde durante la prima ondata di Coronavirus. Il 5 novembre, i dipendenti positivi al covid erano 64 su circa 551, ma tra i pazienti erano stati anche riscontrati casi di positività (sette su 900) e falsi positivi.