Il Trivulzio ha chiuso le visite ai parenti a causa dell'aumento dei contagi

A causa dell'aumento dei contagi da covid sono state temporaneamente sospese le visite dei parenti al Pio Albergo Trivulzio. La decisione è stata comunicata dall'ente attraverso l'ultimo bollettino pubblicato sul sito istituzionale. L'azienda, già colpita duramente durante durante la prima ondata, ha deciso di intensificare "la possibilità di effettuare videochiamate, alle quali possono partecipare più di un parente così da garantire il contatto diretto con i propri cari".

Barbara Caimi, responsabile del programma di vaccinazione, ha puntualizzato che non ci saranno deroghe per le festività natalizie. Per entrare nella struttura, oltre al green pass - fino a poco fa - veniva chiesto l'esito di un tampone rapido negativo.

La responsabile del programma di vaccinazione ha poi aggiunto: "Come da valutazione con il nostro comitato scientifico composto dal professore Fabrizio Pregliasco e la professoressa Claudia Balotta, si è valutato al momento di aumentare sempre di più le videochiamate e di sospendere temporaneamente l'ingresso ai familiari allo scopo di tutelare tutti. Stiamo mantenendo in costante monitoraggio la curva epidemica al fine di valutare, previo parere del comitato, la riapertura il più presto possibile".