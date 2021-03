Alcuni politici hanno chiesto all'Ue di commissariare la Lombardia sui vaccini

Un vero e proprio appello all'Europa. Pierfrancesco Majorino, ex assessore di Milano e attuale eurodeputato del Pd, accompagnato da altri colleghi, ha presentato una interrogazione alla commissione Europea per chiedere che l'Ue valuti la possibilità di commissariare la Lombardia sui vaccini anti covid, un'ipotesi che - tra l'altro - anche guardando al governo italiano non sembra neanche tanto remota.

“Quello che sta accadendo nella gestione della campagna vaccinale in Lombardia è clamorosamente grave e non possiamo considerarlo soltanto un affare regionale”, ha spiegato Majorino. "Per questo col sostegno di altri colleghi ho presentato una interrogazione alla Commissione Europea per chiedere se ritiene la situazione talmente grave da richiedere, come penso, delle misure urgenti di centralizzazione della campagna”.

“Pur nel rispetto delle strategie nazionali, la commissione aveva giustamente indicato a gennaio la necessità che gli sforzi di vaccinazione fossero sincronizzati, l’importanza di una accelerazione fondata su misure gestionali e logistiche efficienti e obbiettivi precisi come la vaccinazione di almeno l’80% degli ultra 80enni entro marzo. Su tutto ciò la Lombardia - ha rimarcato l'europarlamentare milanese - è oggettivamente molto distante dagli obiettivi indicati e la gestione della regione sta ulteriormente aggravando i pur evidenti ritardi che si stanno riscontrando in tutta Europa”.

“In Lombardia abbiamo avuto un terzo delle morti da covid 19 di tutta Italia. Oggi siamo quartultimi nella vaccinazione degli ultra ottantenni, e primi per distacco per ricoveri in terapia intensiva, deceduti e contagi giornalieri. Già durante la prima ondata avevo segnalato il terribile impatto della pandemia nelle strutture residenziali e di assistenza lombarde, anche su questo stiamo portando avanti una battaglia in Parlamento per far luce su quanto accaduto. Adesso - ha concluso Majorino - occorre al più presto prendere atto di un ulteriore e gravissimo fallimento e correre subito ai ripari commissariando la gestione dell’emergenza".