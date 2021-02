Resta (Politecnico di Milano): "Necessario tornare in presenza anche per le università"

"Non possiamo non tornare a fare relazioni tra le persone", ha detto il rettore durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Driving Simulator Lab

"Noi crediamo che non sia possibile fare un'università a distanza. Crediamo che l'università sia un momento di crescita culturale, di relazione, di confronto reciproco. Non risponderemo con una didattica a distanza a una didattica a distanza. Risponderemo portando gli individui al centro. Non possiamo non tornare a fare relazioni tra le persone. Per farlo ci vogliono servizi, docenti e didattica di qualità”. Queste le parole del rettore del Politecnico Ferruccio Resta durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Driving Simulator Lab.

Tornare in presenza è necessario "soprattutto per le scuole superiori”, ha aggiunto Resta a margine dell'iniziativa, “perché questa pandemia ci ha segnato dal punto di vista psicologico: la nostra età ce la farà a superarla ma più si è giovani più è difficile. Dovremmo avere un programma dedicato a loro, per la tenuta psicofisica dei nostri giovani”.

“La vaccinazione è fatta da tre grandi componenti - ha poi affermato il rettore rispondendo a una domanda dei giornalisti sul piano vaccinale anticovid in Lombardia -, ci vogliono i vaccini, i medici e una logistica appropriata. Io credo che la Lombardia abbia intrapreso un bel modello per i piani vaccinali con grandi strutture, per questo credo sia in grado di fare bene la parte logistica. Ora bisogna che arrivino i vaccini e che arrivino i medici. Sono convinto che questo agosto avremo una situazione estremamente positiva per quanto riguarda la copertura vaccinale del nostro territorio”.