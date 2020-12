Domenica è vax day: l'attesissimo vaccino anti covid arriva a Milano e in Lombardia

Domenica 27 dicembre è una data storica per Milano e la Lombardia. Battezzata v-day o vax-day segna il primo giorno di vaccinazioni contro il virus che dalla scorsa primavera ha sconvolto l'Italia, e non solo. 1.620 dosi del vaccino Pfizer Biontech contro il covid partiranno dall'ospedale Niguarda di Milano e arriveranno subito in tutti i luoghi simbolo della lotta al coronavirus, a partire da Codogno, dove era stato individuato il paziente 1.

Sono giunte al Niguarda poco prima delle 8 - a bordo di un mezzo dell'esercito scortato dai carabinieri - le prime 324 fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia. Ad attenderle in un simbolico passaggio di consegne il direttore generale dell’ospedale, Marco Bosio, e i vertici delle forze dell’ordine e militari. Le fiale, dalle quali saranno ricavate le 1.620 dosi destinate agli ospedali lombardi, sono poi state trasferite alla farmacia dell’ospedale e prese in consegna dall’equipe del dottor Alberto Medaglia per essere poi suddivise e caricate sulle macchine di Areu che le trasporteranno negli altri 13 punti della Lombardia dove, nel pomeriggio, cominceranno le vaccinazioni.

A Niguarda, invece, in mattinata, verranno somministrate le prime dosi a persone ‘simbolo’ e sempre in prima linea durante la pandemia. Fra queste Adele Gelfo, la Oss che ha sempre lavorato in terapia intensiva; Grazie Fresta, in rappresentanza degli addetti ai servizi e numerosi medici, infermieri, personale sanitario e soccorritori.

Le dosi per gli ospedali lombardi

A ricevere l'attesissimo vaccino in Lombardia saranno anche il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, dove verranno vaccinate 50 persone, dal direttore dell'Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi a medici e infermieri di due ospedali dove si sono visti gli effetti più drammatici della prima ondata.

In Lombardia ci saranno in tutto 65 hub dove, all'interno di ospedali attrezzati con gli ultrafrigo indispensabili per stoccare il vaccino a -75 gradi, verranno conservate le dosi da somministrare. L'avvio della campagna sarà dato dal presidente della Regione Attilio Fontana che, assieme all'assessore al Welfare Giulio Gallera, domenica sarà al Niguarda. Nell'ospedale milanese verranno vaccinati medici ormai noti al grande pubblico come Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco e Giuliano Rizzardini.