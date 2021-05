La Pirelli ha detto di essere pronta a vaccinare i dipendenti: "Mancano solo le dosi"

"Come Pirelli siamo pronti e abbiamo gli ambulatori aziendali disponibili. Se arrivano i vaccini possiamo partire già domani". Lo ha detto l'amministratore delegato della Pirelli, Marco Tronchetti Provera, che nella mattinata di venerdì 14 maggio ha visitato, insieme all'assessore al Welfare Letizia Moratti, l'hub vaccinale dell'Hangar Bicocca. Un centro vaccinale fornito gratuitamente dall'azienda e attivo dal 26 aprile con 32 linee vaccinali (di cui 16 già operative).

Provera ha detto di essere pronto a partire con le inoculazioni ai dipendenti ma la Lombardia è in attesa del via libera da parte dell'esecutivo. Per il momento, infatti, non ci sono dosi a sufficienza per spingere (ancora di più) il piede sull'acceleratore delle immunizzazioni. Il Generale Figliuolo, infatti, ha congelato le vaccinazioni in azienda in attesa di nuovi approvvigionamenti.

Le vaccinazioni anticovid in Lombardia

La macchina vaccinale lombarda sta andando avanti ben al di sotto delle sue possibilità: mediamente vengono inoculate 85mila dosi al giorno perché le case farmaceutiche forniscono poche dosi all'Europa (di conseguenza all'Italia e alla Lombardia). Nelle prossime settimane, comunque, la situazione potrebbe risolversi.

"La regione sta viaggiando a un ritmo eccellente — aveva chiosato il governatore Fontana ai microfoni di Radio24 nella giornata di giovedì 13 maggio —. Rispettiamo tutte le indicazioni e i numeri da Roma, potremmo andare molto oltre quei numeri ma purtroppo dobbiamo tenere conto dei vaccini a disposizione". "Il generale Figliuolo ci ha detto di viaggiare intorno alle 85mila e anche ieri le abbiamo usate", ha sottolineato Fontana, rimarcando poi che "con la nostra organizzazione potremmo inoculare 140, 150mila dosi al giorno".