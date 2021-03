Raddoppieranno le vaccinazioni all'ospedale militare di Baggio: saranno 1.300 al giorno

Raddoppieranno le vaccinazioni anti Covid all’ospedale militare di Baggio, tutto merito di un nuovo padiglione che verrà inaugurato giovedì prossimo e permetterà di far crescere le somministrazioni da 650 a 1.300. "A noi le dosi stanno arrivando senza problemi — ha dichiarato il comandante Fabio Zullino, direttore del Centro ospedaliero militare di Milano —. La nostra attività rimane costante. Siamo anche pronti per convertire tutti i 28 drive-through per i tamponi della Lombardia in centri vaccinali".

L’iter è sempre lo stesso: dopo il passaggio nel triage, si ritira la documentazione, viene misurata la temperatura, si viene indirizzati in una delle postazioni dove medici e infermieri sono già pronti ad effettuare l'infusione dopodiché le persone devono aspettare circa 15 minuti nella sala d’attesa. Nel cortile invece chi non è in grado di camminare può essere vaccinato direttamente nella sua automobile.

La campagna vaccinale in Lombardia

Nel frattempo prosegue (ma non decolla) la campagna vaccinale in Lombardia. In totale sono state iniettate 678.779 dosi (su 1.036.730 disponibili, il rapporto è del 65.47 %), stando a quanto è possibile verificare sul sito apposito creato dal ministero della Salute (dati aggiornati alle 15:10 di lunedì 1° marzo ). Tra i vaccinati 448.506 sono donne e 230.273 uomini.

La fascia d'età maggiormente coperta è quella tra i 50 e i 59 anni, con 759.260 'pazienti' sul totale. Seguono le fasce tra i 40-49 (122.756), 30-39 (96.440) e 60-69 (79.307). Sui 678.779 vaccinati, ben 366.142 sono operatori sanitari, 169.535 sono personale non sanitario e 70.861 ospiti delle Rsa; 61.964 gli over80.