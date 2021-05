Vaccinazioni covid in azienda e linee vaccinali dedicate ai lavoratori: la Lombardia è pronta

E' statto approvato dalla giunta regionale della Lombardia il protocollo attuativo sulle vaccinazioni per i lavoratori delle aziende che hanno aderito alla campagna. All'interno dei grandi hub verranno dedicate "linee vaccinali" ai lavoratori e, inoltre, alcune imprese provvederanno alla somministrazione nei propri luoghi di lavoro.

Il prossimo passo sarà il via libera da parte del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario governativo per l'emergenza covid. RIsale invece al 10 marzo 2021 il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Confindustria, Assolombarda e Associazione nazionale medici d'azienda.

"Confermiamo e diamo ulteriore concretezza agli obiettivi che ci eravamo dati", il commento della vice presidente della giunta Letizia Moratti: "Ovvero efficientare la campagna vaccinale e garantire sempre più sicurezza sui posti di lavoro, grazie alla collaborazione sinergica con il mondo delle imprese".

La vaccinazione sul luogo di lavoro sarà rivolta a tutti i cittadini a prescindere dal luogo di residenza o domicilio, che operano nell'azienda, ma anche appartenenti ad altre aziende che operano presso quest'ultima, o che hanno sede nell'immediato territorio limitrofo, previo accordo fra le parti.

"La somministrazione - spiega Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico - avverrà all'interno del sito aziendale o interaziendale o nella struttura sanitaria privata in convenzione, in uno spazio idoneo alla somministrazione, in grado cioè di garantire l'accesso scaglionato e la permanenza post-vaccinazione. L'azienda che intende attivare la campagna di vaccinazione deve disporre di una struttura organizzativa e logistica adeguata alla somministrazione e alla conservazione del vaccino. Le imprese che non dispongono di una struttura organizzativa e logistica adeguate possono avvalersi di altre, presso i siti interaziendali utilizzabili della propria Associazione di categoria, qualora questa lo preveda, o anche di strutture sanitarie private".

I grandi insediamenti industriali potranno raggiungere accordi di collaborazione con piccole e medie imprese, mentre nei grandi hub saranno disponibili delle linee vaccinali dedicate ai lavoratori. "In attesa del via libera del commissario governativo - aggiunge Moratti - la priorità in agenda è l'avvio di questa campagna vaccinale, con l'allestimento di linee di somministrazioni nei grandi insediamenti, con la possibilità di consorziare anche medie e piccole imprese. Penso anche a una sorta di rimodulazione della campagna per questo settore, proprio nel nome dell'efficienza: con vaccinazioni non solo nelle aziende, ma per le aziende, con linee dedicate ai lavoratori nei grandi hub massivi". Un'opportunità, quest'ultima, particolarmente utile per le aziende più piccole.