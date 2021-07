La Lombardia è molto vicina all'immunità di gregge

“Invito tramite voi le persone a vaccinarsi: è l’unico mezzo con cui possiamo contrastare efficacemente il virus”. Così il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, ha risposto a chi durante la conferenza stampa di oggi, chiedeva cosa pensasse delle posizioni no-vax emerse in questi giorni anche tra alcuni esponenti del suo partito. “In Italia per ora esiste la possibilità di avere il proprio parere – ha aggiunto – ognuno è libero di pensarla a proprio modo”.

Incalzata sul tema, anche Letizia Moratti, assessore al Welfar di Regione Lombardia, ha ribadito che “come Lombardia continuiamo a ripetere appelli alla vaccinazione, lo facciamo costantemente. Gli appelli sono rivolti a insegnanti, over 60, a tutte le fasce d’età interessate dalla ripresa scolastica: da un lato abbiamo gli appelli e dall’altro l’impegno di Regione Lombardia” a vaccinare tutti i cittadini.

L'immunità di gregge in Lombardia

La previsione al 31 agosto indica il dato di 13.400.00 somministrazioni di cui 7.220.000 con la prima dose e 6.180.000 con la seconda. “Questo significa – ha spiegato il consulente di regione Lombardia, Guido Bertolaso in una conferenza stampa – che a fine agosto la copertura dei completamente vaccinati sarà del 74%, in attesa della seconda dose 590mila, il totale vaccinati con almeno una dose saranno pari all’80% con prenotazioni già per settembre che sono 65mila probabilmente con tutta la famiglia e non un solo individuo. Noi abbiamo oltre mezzo milione di dosi pronte per accettare le prenotazioni dei nostri concittadini al rientro”.

“Se ci aggiungiamo i lombardi che hanno avuto il Covid e non se ne sono accorti o non hanno fatto sierodiagnosi che noi stimiamo intorno a mezzo milione – ha sottolineato Bertolaso – siamo già su dei numeri dove l’immunità di gregge, magari non lo certificherà nessuno con un timbro ma a noi interessano i fatti, nei fatti sappiamo di esserci molto vicini”.