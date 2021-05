La Lombardia sarà "la prima regione che raggiungerà l'immunità di gregge"

Di corsa verso la libertà, verso la normalità. Regione Lombardia ha decisamente premuto il piede sull'acceleratore della campagna vaccinale, confermandosi - in termini assoluti - la regione che ha somministrato e somministra più dosi ogni giorno, con la macchina lombarda che ha ormai superato la quota delle 100mila iniezioni quotidiane.

Domenica 2 maggio, a fare il punto della situazione, ci ha pensato l'assessore al welfare e vicepresidente del Pirellone, Letizia Moratti, che in un tweet si è lasciata andare anche a una previsione per il futuro.

"Un milione di lombardi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino, 2.5 milioni con almeno una dose, con una media superiore alle 100mila vaccinazioni già adesso", ha annunciato la numero due della regione, spiegando che del milione già immunizzati il 60% sono over 80. In Lombardia, su 10 milioni di abitanti, uno su dieci è quindi già totalmente "coperto" contro il covid, mentre un cittadino su quattro ha ricevuto almeno la prima dose del siero anti coronavirus. Per questo, ha sottolineato la Moratti, regione Lombardia sarà "la prima regione che raggiungerà l’immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale".

Proprio nel weekend, dal Pirellone hanno deciso di aprire le prenotazioni per tutti i fragili over 16 e contemporaneamente la campagna procede a seconda delle fasce d'età. La stessa Moratti, sempre su Twitter, ha annunciato di essere tra chi ha ricevuto la prima dose.

"Mi chiedono della mia vaccinazione - ha scritto in un altro tweet -. Ho aderito quando si sono aperte le iscrizioni per la mia età e sono stata vaccinata nei giorni scorsi, toccando con mano la gentilezza e la professionalità degli operatori che sempre constato da assessore quando visito i centri vaccinali", ha concluso. L'obiettivo, il sogno, della giunta lombarda resta sempre lo stesso: vaccinare tutti entro luglio.

Foto - Il tweet della Moratti