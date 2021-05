Ad agosto la Lombardia farà meno vaccini (ma c'è l'incognita turisti)

Non uno stop totale, ma un forte rallentamento. Con un'incognita ancora da risolvere del tutto. Regione Lombardia guarda al futuro e si prepara già in vista di agosto, quando la campagna vaccinale anti covid subirà, inevitabilmente, un parziale rallentamento.

A svelarlo sono stati l'assessore al welfare del Pirellone, Letizia Moratti, e il governatore Attilio Fontana. "Abbiamo cercato di non concentrare le vaccinazioni nel periodo delle due settimane centrali di agosto", ha sottolineato la numero due della giunta. "Per quanto riguarda i nostri cittadini abbiamo cercato le due settimane centrali di agosto di ridurre il più possibile i richiami", le ha fatto eco il presidente.

Però, c'è un però. Da settimane, infatti, da più parti è stata ventilata l'ipotesi di permettere ai cittadini di altre regioni di fare i vaccini - soprattutto i richiami - in regioni diverse, pensando proprio alle possibili vacanze estive.

L'idea sembra tramontata, anche se non del tutto, e dalla giunta lombarda continuano a chiedere chiarezza. "Rispetto alla possibilità di vaccinarsi nei luoghi di vacanza, se n'è discusso in conferenza Stato Regioni, si è convenuto che è impossibile ciò avvenga per difficoltà che nascono dai diversi tipi di vaccino presenti, dal personale medico e dalle scorte", ha sottolineato la Moratti nei giorni scorsi.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Fontana, che però non è stato così drastico. "È chiaro che se si deve fare una campagna vaccinale per i turisti dobbiamo organizzarla - ha sottolineato parlando a TgCom24 -. Come all'inizio ci è stato chiesto di vaccinare tutti i cittadini che non sono lombardi ma che sono in Lombardia per motivi di studio e di lavoro e lo abbiamo fatto, credo che potremmo organizzare anche un progetto di questo genere. Credo - ha concluso - che si possa fare".