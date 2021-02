Vaccini anticovid, Fontana: "Non era un click day, gli anziani devono continuare a prenotarlo"

Quello di lunedì "Non era un click day. È importante che gli 'over 80' si iscrivano al sito per essere chiamati". In breve: le prenotazioni per il vaccino anticovid devono proseguire. È quanto ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, ospite della trasmissione "Pane al pane" su Radiolombardia nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio.

Per il momento la Regione è soddisfatta di come sta procedendo la campagna: "è partita bene — ha chiosato Fontana — c'è stata qualche ora iniziale di difficoltà, superato quel problema l'organizzazione ha funzionato in maniera ottima e ormai l'iscrizione avviene in pochi minuti". Attualmente, secondo i dati forniti da Ats, sono 140.315 i cittadini over 80 della Città Metropolitana di Milano che hanno aderito alla campagna vaccinal: 106.128 hanno usato il portale web, 28.945 si sono rivolti alle farmacie e 5.242 ai medici di base.

Ats prevede di somministrare 5-6mila dosi di dal 18 al 21 di febbraio. In tutta la Lombardia, invece, la Regione prevede di inoculare il farmaco a 15mila persone per poi passare a 50mila la settimana prossima e 100mila nella settimana del 1° marzo. Nelle prossime ore, inoltre, ci sarà un incontro specifico tra Regione e sindacati dei medici di base per stabilire quali saranno le modalità per le somministrazioni a domicilio (secondo le stime del Pirellone in questa modalità saranno somministrate tra le 65mila e le 75mila dosi).

Tutti i centri vaccinali della Ats di Milano