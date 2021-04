Gli ultra 80enni non ancora vaccinati contro il Covid potranno farlo senza appuntamento

Gli anziani ultra 80enni che, il 7 aprile, non saranno ancora stati contattati nonostante abbiano aderito alla campagna di vaccinazione anti Covid, così come quelli che non avevano aderito ma intendono comunque vaccinarsi, potranno semplicemente recarsi in autonomia presso qualsiasi centro vaccinale con tessera sanitaria e documento d'identità. Avranno tempo fino all'11 aprile per farlo.

Lo ha reso noto Letizia Moratti, assessora al Welfare di Regione Lombardia, facendo il punto sull'andamento della campagna di vaccinazioni per gli ultra 80enni, per la quale stanno per concludersi le inoculazioni della prima dose (Pfizer o Moderna). La Moratti ha precisato che gli anziani che avessero difficoltà a camminare «potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894545, che prenderanno in carico la segnalazione e prenoteranno l'appuntamento per la vaccinazione a domicilio».

Secondo i dati aggiornati al 2 aprile, rispetto ai 725.923 lombardi ultra 80enni e ai 662.017 che hanno aderito alla vaccinazione, ad avere ricevuto la prima dose è stato il 64% degli aderenti (426.583 persone), mentre hanno già ricevuto la seconda dose in 196.756 (pari al 30% degli aderenti).

Nel frattempo in questi giorni i call center regionali stanno contattando tutti gli ultra 80enni non ancora vaccinati che avevano comunque aderito alla campagna di vaccinazione. Tra questi è emerso il caso della nonna di Fedez, contattata la mattina del 2 marzo dopo che Chiara Ferragni aveva pubblicato alcune storie su Instagram criticando la gestione organizzativa in Lombardia. L'imprenditrice ha poi denunciato che l'operatore avrebbe detto "lei è la nonna di Fedez?" (ma l'Ats ha smentito questa circostanza) e si è detta «ancora più arrabbiata» chiedendo alla Regione di «darsi una mossa» per colmare le lacune viste finora sui vari fronti relativi alla lotta al Covid.