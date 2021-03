Vaccini AstraZeneca, la Siset rassicura i vaccinati: "Non usate farmaci anti trombosi"

In attesa che l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, si pronunci sui vaccini AstraZeneca, tutte quelle persone che in Italia hanno ricevuto la prima dose devono rimanere tranquille. E in Italia, tra professori e rappresentati delle forze dell'ordine sono più di un milione. A tranquilizzarli ci ha pensato, tra gli altri, anche la Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (Siset). La società in condivisione di quanto espresso dall’International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH), raccomanda che tutti i soggetti eleggibili si sottopongano a vaccinazione anti covid-19 secondo i piani vaccinali predisposti dalle Autorità nazionale e regionali.

"Le recenti segnalazioni di eventi trombotici messi in correlazione con il vaccino AstraZeneca e il ritiro precauzionale di un lotto di vaccino hanno prodotto allarme e ansia nella popolazione. Tuttavia - scrive Siset - l’European Medicines Agency (EMA) ha comunicato che alla data del 10 marzo il sistema di vigilanza europeo degli eventi avversi EudraVigilance aveva registrato 30 casi di eventi trombotici in 5 milioni di soggetti vaccinati con il vaccino AstraZeneca. Questo numero è paragonabile al tasso di trombosi abitualmente registrato nella popolazione generale e al momento non è possibile stabilire se ci sia stato un nesso di causalità tra la vaccinazione e gli eventi trombotici o se gli eventi siano avvenuti solo per coincidenza. Negli studi registrativi con stretta sorveglianza degli eventi avversi non è stato segnalato alcun aumento del rischio di trombosi".

I rischi del vaccino sono nettamente inferiori a quelli del covid

Alla luce di queste considerazioni e anche tenendo conto che l’infezione covid-19 in forma clinicamente significativa è associata ad un significativo aumento del rischio trombotico, la Siset ritiene che con i dati attualmente disponibili i benefici della vaccinazione superino nettamente i potenziali rischi, e raccomanda la vaccinazione a tutti i soggetti, compresi i pazienti con storia pregressa di complicanze trombotiche e i soggetti portatori di anomalie della coagulazione di tipo trombofilico.

"Non usate farmaci antitrombotici"

"È inoltre scoraggiato, perché non basato su nessuna evidenza, l’impiego di farmaci antitrombotici in occasione o dopo la vaccinazione, a meno che non siano già assunti per una prescrizione medica precedente. Infine - raccomanda la Siset - effettuare in assenza di sintomatologia esami di laboratorio o strumentali tesi a monitorare un supposto rischio trombotico non ha motivazione; ovviamente, e come sempre, sintomi evocativi di tromboembolismo quali edema o dolore agli arti, dolore toracico, difficoltà respiratoria, cefalea persistente, vanno riferiti al proprio medico e attentamente valutati, indipendentemente dalla pratica vaccinale". Insomma una voce esperta che invita alla calma e alla tranquilità a tutti quei cittadini a cui hanno già somministrato l'AstraZeneca.