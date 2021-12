Vaccini covid ai bambini, 40 mila prenotazioni in due giorni

Sono più di quarantamila le prenotazioni del vaccino anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il dato è delle 18 di lunedì 13 dicembre. Oltre il 41% delle prenotazioni (16.600) arriva dal territorio dell'Ats Milano (che comprende anche la provincia di Lodi). Una partenza più 'soft' rispetto ai boom che si sono visti con l'apertura delle altre fasce d'età. I bambini sopra i 5 anni possono prenotare da domenica 12 dicembre. La platea complessiva, in Lombardia, è di circa 600 mila under 12. Si tratta quindi del 6,7% di adesioni finora. Una percentuale superiore ad altre Regioni d'Italia.

Le somministrazioni dei vaccini per i 5-11enni partiranno il 16 dicembre e verrà data una particolare attenzione. Ad esempio, si prevede di allestire, presso la Fiera al Portello, una specie di 'luna park' delle vaccinazioni, come l'ha definito il coordinatore della campagna Guido Bertolaso, negli spazi che saranno riaperti anche per le vaccinazioni degli adulti. "Abbiamo previsto - spiegava nei giorni scorsi l'assessora al Welfare Letizia Moratti - percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica".

In questo momento, sono proprio i bambini i più colpiti dal virus del covid: l'incidenza è di 366 casi ogni 100 mila abitanti nella fascia dai 5 ai 9 anni, e la seconda fascia per incidenza è quella dai 10 ai 14. Anche se generalmente i bambini non sviluppano la malattia in forma grave, le infezioni comportano l'isolamento, l'assenza da scuola e i tamponi e gli isolamenti per i compagni di classe. E' quindi utile prevenire e rallentare la circolazione del virus anche per i più piccoli.

Il vaccino per i bambini è utile?

Il vaccino aiuta anche i bambini: secondo l'Istituto Superiore di Sanità, anche per loro l'infezione da covid può comportare rischi per la salute: dall'inizio dell'epidemia nella fascia 6 11 anni ci sono stati oltre 263 mila casi, 1.453 ricoveri in reparti ordinari, 36 ricoveri in terapia intensiva e 9 decessi. E nelle ultime settimane il numero di contagi in questa fascia di età è nettamente in crescita in tutta Italia. A fronte di questo il vaccino "si è mostrato efficace nel ridurre di circa il 91% il rischio di infezione", spiega l'Iss.

Circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. Inoltre anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei quali l'infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica, non è possibile escludere la comparsa di complicazioni quali la sindrome infiammatoria multisistemica (una malattia rara ma grave che colpisce contemporaneamente molti organi), e quello che viene definito "long covid", e cioè la comparsa di effetti indesiderati a distanza di tempo".

La diretta social

E giovedì 16 dicembre, dalle 17 alle 19, la Regione ha organizzato una 'maratona social' per rispondere in diretta a tutti i dubbi dei cittadini riguardo proprio alle vaccinazioni contro il covid per i bambini. Alla diretta prenderanno parte medici e specialisti che parleranno direttamente con i genitori, che potranno inviare le loro domande sulla pagina Facebook di Lombardia notizie o al numero WhatsApp 3346324686.