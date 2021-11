Un "luna park dei vaccini" per i bambini in Fiera

Il via libera alla vaccinazione anti covid per i bambini sopra i cinque anni coincide con l'avvio massiccio delle somministrazioni di terze dosi. La Regione Lombardia si prepara dunque alla vaccinazione dei più piccoli, finora esclusi dalla campagna. E lo fa pensando ad uno spazio 'ad hoc' tutto per loro. Non immediatamente, ma poco prima di Natale.

Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda, durante una diretta sui social network dedicata anche a rispondere a tutti i dubbi e le perplessità dei cittadini, alla presenza di medici e scienziati. Ma dove sarà il centro vaccinale dedicato ai più piccoli? Sarà all'hub della Fiera, al Portello. Un hub dove erano state effettuate molte somministrazioni (agli adulti) durante la prima fase. Momentaneamente chiuso, ma ora verrà appunto dedicato ai più piccoli.

"Piccolo luna park" per i bambini

E sarà (ha detto Bertolaso) un posto il più possibile 'a misura' di bambino: "Stiamo lavorando a fare dell'hub in Fiera un piccolo luna park ad uso e consumo dei più piccoli, quando cominceremo a vaccinarli", ha affermato l'ex capo della protezione civile aggiungendo: "Prepareremo tutti i medici e pediatri, perché è ovvio che i genitori chiederanno se sarà giusto vaccinare il figlio e vogliamo dare a tutti loro le informazioni. Poi faremo in modo di farli vaccinare in piccoli centri che magari possano assomigliare a dei parchi giochi e lunapark perché i bambini siano più contenti. Organizziamo una campagna di vaccinazione particolare". I

Le tappe? Il 16 dicembre un incontro con i pediatri per prepararli, poi, più o meno dal 20 dicembre, forse qualche giorno dopo, partiranno le somministrazioni.