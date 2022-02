Al Niguarda vaccinazioni anticovid senza appuntamento per i bambini

Due giorni di vaccinazioni libere, senza appuntamento. Sabato e domenica 6 febbraio all'ospedale Niguarda di Milano i bambini tra tra i 5 e gli 11 anni potranno vaccinarsi liberamente contro il covid.

In occasione dell’open day (dalle 9 alle 17) sarà possibile effettuare la prima dose oppure la seconda. In quest'ultimo caso, tuttavia, dovranno essere trascorsi almeno 21 giorni dalla prima somministrazione. Ad accogliere i più piccoli, al fianco di medici e infermieri, ci saranno anche degli aiutanti speciali provenienti direttamente da una "galassia lontana lontana", saranno infatti i cospalyer dell’universo Star Wars, a dare il benvenuto ai piccoli e ai loro genitori.

Perché bisogna vaccinare i bambini contro il covid

Dall'ospedale ricordano che l’infezione da covid, anche se fortunatamente in misura minore rispetto agli adulti, "può comportare dei rischi per la salute, basti pensare che circa 6 su mille vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7mila in terapia intensiva - hanno puntualizzato al Niguarda -. Inoltre, nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei quali l’infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica, non è possibile escludere la comparsa di complicazioni come la sindrome infiammatoria multisistemica o quello che viene definito long Covid".

A tutti i bambini viene somministrato un vaccino pediatrico realizzato a Pfizer-Biontech: il preparato ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti (vaccino a mRna) ma nel caso dei più piccoli la dose è di circa un terzo rispetto agli altri.