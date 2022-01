Vaccini senza prenotazione ai bambini per tutto il weekend

Sabato 28 gennaio e domenica 29 gennaio i bambini dai 5 agli 11 anni potranno vaccinarsi contro il covid anche senza prenotazione in due centri del territorio di Ats Milano. Si tratta di Fieramilanocity (viale Scarampo, dalle 8 alle 19) e Fiera di Lodi (via dell'Artigianato, Lodi, dalle 8 alle 20).

Si tratta dell'iniziativa di Regione Lombardia che ha voluto un open day per promuovere la vaccinazione anti covid per i più piccoli. "Oltre alle linee già attivate per i cittadini prenotati, saranno allestiti percorsi dedicati per i bambini che si presentano in accesso libero", si legge in una nota di Ats Milano. I genitori (e gli altri accompagnatori, che siano tutori o che abbiano la delega) dovranno portare il documento con foto e la tessera sanitaria del bambino.

In tutta la Lombardia sono ventotto i centri vaccinali che apriranno le porte ai bambini non prenotati. Una novità decisa durante un vertice tra le autorità regionali, le Ats e le Asst, voluta fortemente da Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale. E' possibile che non sia l'unica volta. Un'altra novità allo studio, non ancora stabilita, è quella di prolungare fino a mezzanotte gli orari dei centri vaccinali (chiudendoli però al mattino), per venire maggiormente incontro alle esigenze dei lavoratori.

Bambini, contagi in aumento

"I dati dei contagi riferiti alla fascia di popolazione 12-19 anni confermano ancora una volta il ruolo fondamentale del vaccino per il controllo dell’infezione - dichiara la vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti - pertanto, confido fortemente nel fatto che le famiglie lombarde sapranno cogliere questa opportunità e compiere una scelta di salute importantissima per i propri figli e per l’intera comunità".