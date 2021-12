Da domenica in Lombardia si può prenotare il vaccino anti covid per i bimbi

Via libera ai bimbi. Da domenica 12 dicembre in Lombardia potranno prenotare il vaccino anti covid anche i bimbi tra i 5 e gli 11 anni di età. L'annuncio è arrivato venerdì pomeriggio da regione Lombardia, che ha organizzato la campagna vaccinale per i più piccoli "dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del ministero della salute".

Le somministrazioni partiranno da giovedì 16 dicembre, con qualche attenzione particolare. "In Lombardia - ha spiegato la vicepresidente ed assessore al welfare, Letizia Moratti - la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno".

"Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre - ha chiarito la numero due del Pirellone - si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica".

Come già accaduto per i più grandi, la regione ha deciso anche di organizzare una sorta di "maratona social" per rispondere a tutti i dubbi e le perplessità dei genitori. "Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli - ha rimarcato la Moratti - regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social #Stopaidubbi speciale bambini. Riteniamo importante e doveroso, infatti, spiegare e rispondere alle domande con l'ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli".

Alla diretta, infatti, prenderanno parte medici e specialisti che parleranno direttamente con i genitori, che potranno inviare le loro domande sulla pagina Facebook di Lombardia notizie o al numero WhatsApp 3346324686.