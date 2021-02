Bollate (Milano): "Entro una settimana vaccinazione anti covid a tutti gli over 80 e personale scuole"

Al via la campagna vaccinale straordinaria per alcuni Comuni della Regione

Una campagna vaccinale massiccia per tutti gli over 80 e per il personale scolastico di Bollate. A stabilirlo l'ordinanza regionale per contenere la diffusione del contagio.

"Sarà somministrato entro la prossima settimana il vaccino anti-Covid a tutti i cittadini over 80 residenti nel comune che hanno aderito alla campagna - si legge in una nota di Ats città metropolitana di Milano -, Asst Rhodense ha infatti individuato una struttura straordinaria presso il Presidio ospedaliero territoriale (POT) di Bollate in cui, da domani (25 febbraio, ndr), sono previsti 400 appuntamenti giornalieri dedicati esclusivamente a chi, tra i 2.800 ultraottantenni residenti nel comune, ha aderito alla campagna di vaccinazione. Restano attivi tutti gli altri i centri vaccinali del territorio, che manterranno l’attività già programmata".

Le modalità di adesione e di prenotazione alla campagna vaccinale sono le stesse annunciate lo scorso 15 febbraio da Regione Lombardia: tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Ats Città Metropolitana di Milano e su quello di Regione Lombardia. Gli anziani non trasportabili per gravi condizioni di salute sono invitati a registrarsi attraverso il proprio medico di medicina generale oppure tramite le farmacie del territorio, in modo che possa essere organizzata la vaccinazione a domicilio.

La seconda categoria interessata dal programma straordinario di Bollate è il personale degli istituti scolastici presenti nel Comune. La diffusione del contagio nella cittadina si è infatti sviluppata a partire dalla scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Rosmini di Bollate, nella quale è stata riscontrata la presenza della variante inglese. Gli istituti stanno raccogliendo gli elenchi degli operatori che intendono vaccinarsi e la somministrazione del vaccino avverrà all’Ospedale Fiera Milano.