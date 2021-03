Nel carcere di Bollate vaccinati contro il Covid 354 detenuti su 1.100

Procede la vaccinazione anti Covid dei detenuti nelle carceri milanesi. Lunedì 29 marzo sono stati resi noti i dati relativi al penitenziario di Bollate attraverso un'audizione del direttore, Giorgio Leggieri, nel corso della sottocommissione carceri di Palazzo Marino, convocata in video conferenza.

Secondo i dati diffusi, finora sono stati vaccinati contro il Covid 354 detenuti su 1.163 presenti. Leggieri ha spiegato che si sta procedendo con una media di circa 50 somministrazioni al giorno dopo una "brevissima interruzione iniziale" dovuta allo stop precauzionale di qualche giorno del vaccino AstraZeneca. Nel settimo reparto del carcere è stata predisposta un'area dedicata alla vaccinazione. "Cerchiamo di garantire un flusso continuo di vaccinati, per evitare che le dosi vadano perse", ha commentato il direttore.

L'area sanitaria del carcere ha preselezionato i detenuti in modo da stabilire chi può fare AstraZeneca e chi, invece, deve fare Pfizer. Samuele Cuccolo, comandante del reparto di Bollate, ha fatto sapere durante la stessa sottocommissione che le rinunce dovute alle notizie allarmistiche su AstraZeneca ci sono state, ma non sono state molte.

I vaccini Covid nel "mondo carceri" riguarderanno non solo i detenuti ma anche il personale e i volontari. Pietro Buffa, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ha detto che la vaccinazione coinvolgerà chiunque entri nelle carceri, compresi "il personale della mensa e i manutentori delle caldaie". Nel carcere di Bollate vi sono attualmente 33 detenuti positivi al Covid, di cui la maggior parte provenienti da altre carceri lombarde; ma la situazione è in miglioramento, dato che il "picco" era stato di 430 persone positive (e migliaia in isolamento) in un giorno.