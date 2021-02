Vaccini anti Covid, sette centri vaccinali a Milano e altri in provincia: fino a 6 mila al giorno

Sono sette i centri vaccinali anti Covid nella città di Milano, attivi fin da giovedì 18 febbraio, per la campagna di somministrazione che riguarda gli ultra 80enni. Lo rende noto Ats Città Metropolitana. In tutto il territorio, invece, i centri sono complessivamente sedici più uno a Bollate, ma la città è diventata nel frattempo "zona rossa" per il focolaio della variante inglese.

Le sedi sono comunque destinate ad aumentare, anche se va già registrata qualche polemica, ad esempio da parte del sindaco di Corsico, città rimasta esclusa (e lo sarà anche a marzo, a meno di novità dell'ultima ora) da sedi vaccinali. Ed ecco le sedi del territorio di Ats Metropolitana:

Asst Lodi: viale Marconi 1, Codogno

Asst Lodi: viale Savoia 1, Lodi

Asst Fatebenefratelli-Sacco: via G. B. Grassi 74, Milano

Asst Fatebenefratelli-Sacco: piazza Clotilde 3, Milano

Asst Niguarda: via Ippocrate 45, Milano

Asst Nord Milano: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni

Asst Ovest Milanese: via Papa Giovanni Paolo II, Legnano

Asst Ovest Milanese: via al donatore di sangue 50, Magenta

Asst Rhodense: via Settembrini 1, Passirana di Rho

Asst Santi Paolo e Carlo: via Saint Bon 7, Milano

Asstt Pini-Cto: piazza Cardinal Ferrari 1, Milano

Irccs Besta: via Celoria 11, Milano

Pio Albergo Trivulzio: viale Bezzi 10, Milano

Asst Melegnano Martesana: via Gavazzi 100, Melzo

Asst Melegnano Martesana: piazza Gorizia 1, Trezzo sull'Adda

Asst Melegnano Martesana: via Matteotti 32/34, Binasco

Hanno finora aderito alla campagna vaccinale anti Covid 140.315 cittadini over 80 dell’Ats Città Metropolitana di Milano. In 106.128 hanno usato il portale di Regione Lombardia, in 28.945 si sono rivolti alle farmacie e in 5.242 ai medici di medicina generale. L’agenzia, inoltre, prevede circa dai cinquemila ai seimila appuntamenti per la somministrazione del vaccino da giovedì 18 a domenica 21 febbraio.