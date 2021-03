Milano: vaccini Covid anche col "drive through" per chi ha difficoltà motorie

Vaccini "drive through" all'ospedale militare di Baggio, periferia sud-ovest di Milano. Per ora è una sperimentazione. L'obiettivo è quello di inoculare le dosi di vaccino anti Covid agli anziani (o ai fragili, in futuro, nella prossima fase) che hanno difficoltà motorie.

Costoro non dovranno più recarsi a piedi nei padiglioni d'attesa ma potranno restare seduti a bordo di un'auto attendendo il proprio turno. Secondo quanto si apprende, all'ospedale militare di Baggio l'esercito inocula in questo modo il vaccino a circa dieci persone al giorno. Ma l'idea è quella di aumentare le inoculazioni "drive through" per venire incontro a queste persone.

In tutta Italia esistono 142 centri "drive through" gestiti dall'esercito per i tamponi: potrebbero essere convertiti in punti di vaccinazione. Tra i prossimi dovrebbe esserci anche il "drive thorugh" del Parcheggio Trenno di via Novara, il più grande d'Italia. Lo ha reso noto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini visitando, nei giorni scorsi, l'ospedale militare di Baggio.