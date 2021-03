In Lombardia vaccinazioni anti Covid anche dentro le aziende

Guido Bertolaso, il super consulente chiamato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana per coordinare il piano di vaccinazioni anti Covid, lo aveva detto: «Dopo gli ultra 80enni voglio partire con quelli che lavorano». Detto e, quasi, fatto. La Lombardia è pronta ad approvare un provvedimento che permetta le vaccinazioni all'interno delle aziende.

Non si sa, però, da quando. Il documento dovrebbe infatti essere approvato la prossima settimana da parte della giunta, su iniziativa degli assessori allo sviluppo economico Guido Guidesi e al welfare Letizia Moratti. L'obiettivo è sicuramente quello di anticipare la vaccinazione ai lavoratori lombardi, ma non è detto che questo avvenga in tempi rapidissimi. Più a "lungo termine", infatti, consentire la vaccinazione all'interno delle aziende alleggerirebbe la pressione sui centri vaccinali quando sarà il momento della vaccinazione di massa, con almeno 170 mila dosi da inoculare al giorno in tutta la regione.

Probabile in tal senso l'utilizzo di medici del lavoro e medici interni alle imprese. Partirà più presto invece la vaccinazione del personale universitario direttamente presso i laboratori medici degli atenei. E dall'8 marzo partirà la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico: inizialmente delle scuole statali, per le quali il Ministero ha già potuto fornire gli elenchi, poi delle paritarie e comunali.