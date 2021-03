I medici di base di Milano che rischiano di andare da soli a casa dei malati a vaccinarli

La voglia di partecipare c'è. Il desiderio di rendersi utili, anche. L'orgoglio di fare il proprio lavoro e di aiutare gli altri non manca. Ma non mancano neanche dubbi e paure per un protocollo che probabilmente poteva, e doveva, essere strutturato meglio.

Le paure e le perplessità sono dei medici di medicina generale, che da questi giorni inizieranno a vaccinare a domicilio i pazienti che non possono essere trasferiti e trasportati nei centri vaccinali della regione. L'accordo con il Pirellone è stato siglato e nelle scorse ore tutti i medici di famiglia hanno ricevuto quella che tecnicamente viene definita una "survey".

"Gentili colleghi, a seguito del recente accordo aziendale per la partecipazione dei medici di famiglia alla campagna per la vaccinazione anti covid 19, e rilevato l'elevato numero di assistiti che necessitano di vaccinazione a domicilio, si rinnova a tutti i medici di medicina generale, con questa survey, la richiesta di disponibilità a vaccinare al domicilio, in collaborazione con le Asst", si legge nel documento.

"In caso di risposta positiva, i vostri nominativi saranno trasmessi alle Asst competenti per territorio che vi contatteranno per organizzare insieme l'attività", conclude la survey, che non offre troppe specifiche sul "come".

Medici "in solitaria" per i vaccini

E in effetti il problema, secondo quanto appreso da MilanoToday, sorgerebbe proprio sul "come". Sembra infatti che i medici di medicina generale dovranno fare sostanzialmente tutto da soli: andare a ritirare i vaccini negli ospedali, raggiungere con la propria auto il domicilio del paziente e poi lì somministrare la dose, sempre in solitudine. "In Fiera e negli altri hub vaccinale ci sono squadre composte da medici, infermieri e anestesisti, mentre noi dovremmo iniettare i vaccini da soli, senza almeno un infermiere", la riflessione ad alta voce di una dottoressa.

Il rischio è che in caso di reazione avversa al siero, il medico di medicina generale da solo non sia sufficiente per fornire una risposta medica e sanitaria adeguata e immediata. Per questo, sempre secondo le indiscrezioni, molti medici di medicina generale potrebbero fare un passo indietro e ritirare la loro disponibilità, lasciando poi alle Asst e alle Ats il compito di provvedere alle vaccinazioni a domicilio.

La sindaca che fa scuola

Eppure, l'idea di affidare ai medici di medicina generale le vaccinazioni a domicilio non è sbagliata e può funzionare. Lo ha dimostrato lo scorso weekend Irene Bellifemine, infermiera di professione e sindaca di Malnate.

La prima cittadina del comune del Varesotto ha infatti organizzato una rete di volontari, medici di famiglia e infermieri che hanno raggiunto, insieme, le abitazioni degli anziani e dei pazienti da vaccinare a domicilio.

E domenica, in una sola giornata, per la gioia della stessa sindaca, sono state somministrate 176 dosi.