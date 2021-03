I vaccini anti Covid funzionano: crollo di contagi tra sanitari e ospiti Rsa

Gli operatori sanitari lombardi si ammalano meno di Covid rispetto a qualche mese fa. E questo accade anche agli ospiti delle Rsa. Ovvero alle categorie che sono già state vaccinate in un numero sufficiente ad elaborare un confronto statistico degno di questo nome. E' il risultato del report effettuato l'8 marzo da Regione Lombardia relativo proprio al confronto tra le somministrazioni del vaccino anti Covid e i nuovi positivi, per categoria.

Secondo il report, fin da metà gennaio le nuove positività da Covid calano presso gli operatori sanitari fin da metà gennaio, ovvero 17-18 giorni dopo l'avvio delle vaccinazioni, iniziate il 27 dicembre 2020 anche se nei primi giorni con un ritardo che ha scatenato le polemiche contro l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera, come si ricorderà.

Più o meno nelle stesse giornate iniziava la vaccinazione degli ospiti delle Rsa, peraltro persone piuttosto fragili che, nella prima ondata di pandemia, avevano particolarmente sofferto il nuovo virus. Ebbene, anche in questo caso si evidenzia la correlazione tra l'andamento della campagna vaccinale e la diminuzione dei contagi.

Non sono invece ancora sufficienti i dati relativi alla fascia di popolazione successiva, quella degli ultra 80enni. Vengono vaccinati contro il Covid da troppo poco per poter misurare un effetto statistico. Nel report viene infatti specificato che, per loro, non vi è ancora un impatto significativo in termini di diminuzioni dei contagi. Un impatto che però, ovviamente, tutti si aspettano non appena la campagna di vaccinazioni sarà arrivata a buon punto anche per loro.

In pratica, dunque, il report dice che i vaccini stanno funzionando. Era ovviamente un risultato atteso. Ma comunque una bella notizia.