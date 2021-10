Il 91% dei lombardi ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il covid

La Lombardia è arrivata al traguardo del 91% di popolazione sopra i dodici anni vaccinata contro il covid con almeno una dose. Lo rende noto Letizia Moratti, vice presidente della Regione (e assessora al welfare) facendo il bilancio dei nove mesi di campagna, con quindici milioni e mezzo di dosi somministrate.

"La battaglia contro il covid sta dando ottimi frutti, ma non possiamo ancora abbassare la guardia", commenta Moratti rilanciando l'appello ai lombardi che non hanno ancora aderito alla campagna a vaccinarsi, e rivolgendosi anche a chi fa parte delle categorie coinvolte per la terza dose 'booster': anziani sopra gli ottant'anni, trapiantati, personale sanitario e immunodepressi, con almeno di sei mesi di distanza dalla seconda dose.

"Le analisi dei dati epidemiologici diffuse nei giorni scorsi dall’Istituto Superiore di Sanità - sottolinea la vice presidente della Regione - testimoniano l’importanza e la validità del vaccino. Con un’efficacia preventiva dell’89% nei confronti del pericolo di contagio, del 96% rispetto ad ospedalizzazioni e ai ricoveri in terapia intensiva, e del 99% rispetto ai decessi". Moratti parla di "grande senso civico dei lombardi" e di un "risultato straordinario che dovrebbe convincere gli ultimi dubbiosi a un gesto di tutela e di rispetto della salute propria e della comunità".

Over 80: vaccino covid e anti influenzale insieme

Ora che sono iniziate le inoculazioni della terza dose, agli ultra ottantenni è garantita l'offerta contestuale del vaccino anti influenzale. "È molto importante - conclude Letizia Moratti - che queste categorie si proteggano con la terza dose. Sempre dall’analisi dei dati, infatti, è emerso che nel tempo si ha un calo della protezione vaccinale. Per questo raccomando di mantenere prudenza nei comportamenti con il costante uso di mascherine, il distanziamento e la disinfezione frequente delle mani".