Vaccini anti covid in Lombardia, oggi inizia la fase "1 ter": attivi 74 centri vaccinali (per ora)

Vaccini anti covid, la campagna entra nel vivo in Lombardia. Da giovedì 18 febbraio, infatti, inizia la fase "1-ter", con il via alle immunizzazioni per gli over 80. Nella giornata di mercoledì sono stati inviati i primi 11.000 sms con gli appuntamenti per la somministrazione che per il momento - ha fatto sapere la regione - avverrà "in 74 centri vaccinali che sono situati quasi tutti all'interno delle Asst delle 8 Ats lombarde. A Milano grazie alla collaborazione dell'Esercito, l'Asst Santi Paolo e Carlo potrà avvalersi dell'ospedale militare di Baggio".

"Sono in corso di definizione anche le strutture in cui potranno somministrare i vaccini i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna", hanno poi specificato dal Pirellone. Entro la fine di questa settimana dovrebbero essere somministrate 15mila dosi. "Nei prossimi giorni - ha chiarito la regione - saranno inviate le prenotazioni per gli altri 50 mila vaccini che dovrebbero essere consegnati dalla struttura Commissariale entro la fine del mese".

"Considerato il breve preavviso e la necessità di partire immediatamente con le somministrazioni, per gli appuntamenti di giovedì l'sms è seguito da una telefonata degli operatori del call center regionale, 800894545, che accerta la disponibilità del cittadino a presentarsi all'appuntamento. Qualora questi sia impossibilitato, sarà inviato un sms successivo con l'indicazione di un nuovo appuntamento", ha spiegato la regione.

Intanto, il portale per le prenotazioni continua a lavorare: alle 14 di mercoledì erano state raccolte 349.887 adesioni, poco meno del 50% rispetto ai 726.000 over 80 potenzialmente interessati dalle vaccinazioni.