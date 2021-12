Blocco del portale di Poste: vaccini rallentati in Lombardia e code fuori dagli hub

Code, disagi e rallentamenti. Pomeriggio difficile quello di mercoledì per i centri vaccinali lombardi, che si sono trovati a fare i conti con un problema informatico che ha mandato nel caos le somministrazioni per circa un'ora.

Lunghe file di donne e uomini in attesa si sono formate fuori da tutti i centri vaccinali, in particolare davanti al palazzo delle Scintille di Milano, già solitamente tra i più affollati della regione. In alcuni hub, pur di non fermare la "macchina", medici e infermieri hanno annotato a mano i dati dei pazienti per ovviare al down del portale.



Nel pomeriggio la direzione generale Welfare di regione Lombardia ha fatto sapere in una nota che "oggi pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.10, si è verificato un problema nazionale sull'infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini gestita da 'Poste spa'. Tale disservizio ha causato la temporanea impossibilità di registrazione dei dati di vaccinazione".

"È scattato immediatamente il piano di ripristino che entro circa 40 minuti ha rimesso in funzione il sistema. Nel frattempo - hanno concluso dal Pirellone - presso alcuni centri vaccinali si sono prodotti dei rallentamenti dell'attività di somministrazione, non dipendenti da regione Lombardia, che verranno recuperati nell'arco del pomeriggio". Anche oggi, mercoledì 15 dicembre, in Lombardia dovrebbero essere somministrati circa 100mila vaccini anti covid tra prime, seconde e terze dosi.