La Lombardia produrrà i vaccini Pfizer

Vaccini anti covid prodotti in Lombardia, a Monza. Sarà proprio un'azienda del capoluogo brianzolo, infatti, a partecipare alla produzione dei sieri Pfizer Biotech. Si tratta della Thermo Fisher, colosso americano che ha il proprio distretto produttivo farmaceutico a due passi dallo stadio brianzolo e conta oltre mille dipendenti, di cui più della metà sono donne.

Ad annunciare l'avvio della produzione già nel corso del 2021 a Monza è stata la stessa azienda con una nota dopo che nelle scorse settimane il presidente del consiglio, Mario Draghi, aveva fatto sapere che era stato firmato un contratto con una multinazionale titolare di brevetti.

"Thermo Fisher fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021", si legge nel comunicato della ditta. "Thermo Fisher Scientific è orgogliosa di lavorare con i propri clienti a livello globale nella lotta contro il covid 19, supportandoli nello sviluppo e nella produzione di vaccini e terapie, compreso il vaccino Pfizer BioNTech", hanno sottolineato orgogliosi dall'azienda lombarda.

"Thermo Fisher sta infatti lavorando come parte della rete globale di produzione di vaccini di Pfizer, e fornirà servizi di produzione a contratto, in Italia, per il vaccino Pfizer BioNTech contro il covid-19 che - hanno concluso - sarà distribuito in diversi mercati".