Vaccini covid, 90 mila appuntamenti in più nei prossimi giorni

Chi ha prenotato la dose 'booster' del vaccino anti covid in Lombardia negli scorsi giorni, si è a volte trovato di fronte a pochi appuntamenti disponibili, talvolta anche molto lontano dalla propria abitazione. Una partenza 'a rilento' che potrebbe essere un ricordo. Domenica sono infatti 'spuntati' circa 90 mila posti nei prossimi giorni, dopo che il coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso ha chiesto ai vertici delle Ats e degli ospedali un maggiore impegno e, al limite, doppi turni per aumentare la potenzialità delle strutture.

Del resto non sono più a disposizione alcune strutture che erano state determinanti nella prima campagna: l'ospedale in Fiera, il Parco esposizioni di Novegro e la Fabbrica del Vapore. Tutti tornati alle normali attività pre-pandemiche. I centri vaccinazione più grandi a Milano sono ora il Palazzo delle Scintille (che ha toccato la milionesima somministrazione in sette mesi), il Trivulzio, l'hub del 'parcheggio Trenno' in via Novara e il punto vaccini del Niguarda in via Ippocrate.

Aumentano di nuovo le prime dosi

La Regione Lombardia vuole correre. Anche perché, dal primo dicembre, potranno prenotarsi per la dose 'booster' tutti i maggiorenni, mentre fino adesso la possibilità è riservata agli over 40, ai trapiantati, ad altre categorie di fragili, nonché ai maggiorenni con precedente vaccinazione con J&J o vaccini non riconosciuti dall'Unione europea. Resta ovviamente libera la possibilità per tutti gli ultra dodicenni di prenotare la prima dose, e le statistiche dicono che c'è un nuovo 'boom' di prime dosi prenotate.

Vaccini anche in metrò

Non moltissime in città le farmacie che hanno aderito alla campagna. Per farsi somministrare il vaccino in farmacia occorre rivolgersi direttamente a quella preferita, scegliendola consultando il sito Farmacia-Aperta.eu, 'flaggando' la voce 'vaccinazione anti covid'. Altrimenti si prenota il vaccino negli hub attraverso il portale vaccinazioni di Regione Lombardia o il numero di telefono 800.894.545. In alternativa si può prenotare agli sportelli postamat (i bancomat delle Poste) o rivolgendosi al portalettere. Presto ci si potrà vaccinare anche in alcune stazioni della metropolitana: si parla di Cadorna, Porta Garibaldi e Loreto.