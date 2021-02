Vaccini Covid, sette anziani su dieci si sono prenotati in Lombardia

Sette anziani ultra ottuagenari lombardi su dieci hanno prenotato la vaccinazione anti Covid. Lo rende noto Regione Lombardia, aggiungendo che, nell'ambito della fase "1 ter", nella giornata di martedì 23 febbraio hanno ricevuto la prima dose 4.143 anziani, oltre a 14 che hanno ricevuto la seconda dose.

Complessivamente, nella giornata di martedì, sono state somministrate 10.291 dosi di vaccino anti-Covid. E la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha superato il mezzo milione di adesioni in meno di dieci giorni. Sono infatti 508.040 i cittadini lombardi over 80 che hanno aderito alla vaccinazione, il 70% del totale: 325.541 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 159.561 attraverso i farmacisti e 22.938 rivolgendosi ai medici di medicina generale.

Intanto le istituzioni sono alle prese con i ritardi di fornitura da parte delle case farmaceutiche. Dopo i problemi con Pfizer, nel weekend del 20-21 febbraio è stata la volta di AstraZeneca, che ha ridotto del 15% la fornitura inizialmente prevista dagli accordi. "Lo stillicidio dei tagli alle forniture da parte delle aziende produttrici è molto grave", ha rimarcato il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Focolai a Brescia, cambia strategia vaccini

I vertici regionali hanno anche deciso di rimodulare la strategia, con la somministrazione di una sola dose per affrontare più "di petto" la protezione sanitaria della popolazione, anche se questo non dovrebbe avvenire per gli over 80. Inoltre, per fronteggiare i focolai Covid della provincia di Brescia, attualmente la più colpita tanto da essere stata dichiarata zona arancione, si intensificheranno le inoculazioni proprio in quel territorio e nei comuni confinanti. Strategia opposta a quella messa in atto la settimana scorsa per Bollate, dichiarata zona rossa e con rinvio di una settimana dell'inizio delle vaccinazioni agli anziani.