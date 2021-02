Vaccini, in Lombardia scatta la "maxi prova": somministrazioni cronometro alla mano

È il weekend della grande prova. Sabato 6 e domenica 7 febbraio in Lombardia verrà cronometrato il tempo necessario per somministrare una dose del vaccino anti covid. L'idea è di Guido Bertolaso, chiamato dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore al welfare Letizia Moratti per coordinare la campagna di vaccinazioni, che nelle prossime settimane entrerà nella fase massiva.

Il sogno, dichiarato, del "papà" dell'ospedale in Fiera è immunizzare tutti i cittadini lombardi entro giugno con un piano di somministrazioni no stop, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per questo, proprio in Fiera, nel weekend verrà - letteralmente - preso il tempo.

"In un padiglione della Fiera di Milano - ha annunciato lo stesso Bertolaso nei giorni scorsi - verrà effettuata la seconda fase della sperimentazione avviata da Areu, qualche settimana fa, attraverso la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell'azienda regionale dell'emergenza urgenza, che riceveranno la seconda dose. Cronometreremo i tempi dall'inizio al termine della singola somministrazione per capire il totale del numero di vaccini che si riesce ad effettuare nelle 24 ore".

"Tutto quello che abbiamo messo in piedi - ha rimarcato il coordinatore - è condizionato all'arrivo dei vaccini e alle bizzarrie delle industrie farmaceutiche. Sappiamo che altri sieri, oltre a quelli attualmente autorizzati sono in arrivo". Bertolaso ha comunque sottolineato che la "struttura tecnica è pronta e ha già iniziato a lavorare" per quella che sarà "la più grande operazione di protezione civile che si sia mai vista in Italia".

Proprio per accelerare più possibile, dal Pirellone stanno pensando di utilizzare i drive in per i tamponi come punti di somministrazione vaccini e hanno chiesto al governo di valutare l'utilizzo del vaccino russo Sputnik anche per la Lombardia e l'Italia.