Quarta dose di vaccino anti covid, 11.500 persone in una settimana in Lombardia

Sono quasi 11.500 le persone sopra gli 80 anni, oppure fragili sopra i 60 anni o infine ospiti delle Rsa che hanno ricevuto in Lombardia la quarta dose di vaccino anti covid, ad una settimana dall'avvio delle somministrazioni. A loro si aggiungono 12.211 cittadini che l'hanno ricevuta per la "marcata compromissione della risposta immunitaria", per i quali la somministrazione è cominciata dal primo di marzo.

Lo rende noto Letizia Moratti, vice presidente della regione e assessora al welfare. "E' essenziale in questa fase continuare a proteggere i nostri anziani e le persone estremamente vulnerabili", afferma: "Riteniamo fondamentale fornire alla popolazione una risposta sanitaria capillare e di prossimità. Per questo, stiamo organizzando, con la collaborazione dei comuni del territorio della Asst Nord Milano, giornate di vaccinazione itineranti in accesso libero, con una unità mobile vaccinale dedicate alla somministrazione della quarta dose".

Le prenotazioni per qualunque dose di vaccino presso gli hub, le farmacie e i medici sono 25 mila. E 844 lombardi si sono vaccinati il lunedì di Pasquetta. Il 18 aprile, al centro vaccinale di Sesto San Giovanni, in 438 hanno ricevuto la quarta dose in accesso libero.