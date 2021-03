Vaccini Covid: la Regione chiede strutture "chiavi in mano" per aumentare le sedi di vaccinazione

Cercasi spazi da adibire a centri vaccinali. Regione Lombardia, attraverso la sua partecipata Aria, ha pubblicato un bando per il noleggio "chiavi in mano" di strutture temporanee da destinare alla somministrazione dei vaccini anti Covid. Una specie di "primule" in formato lombardo, in pratica. Pronte all'uso, con attrezzature e così via.

Per raggiungere il traguardo della vaccinazione di massa entro l'estate, indicato dal super consulente Guido Bertolaso, occorrono infatti vari elementi: i vaccini, naturalmente, e poi chi li inocula e gli spazi per vaccinare. Se la disponibilità delle dosi è fuori dal controllo della Regione, gli altri due elementi invece dipendono (anche) dalle politiche del Pirellone. Così Aria ha messo sul piatto 18 milioni di euro, destinati alle varie Ats lombarde, per individuare i luoghi.

Il termine del bando è fissato al 23 marzo. Essendo strutture già pronte, è presumibile che poi la scelta verrà compiuta in breve tempo. Nel frattempo la Regione sta chiedendo a tutti i medici di base di rendersi disponibili per vaccinare i cittadini. E' probabile che verranno coinvolti in numero massiccio proprio in vista della vaccinazione di massa, anche in queste nuove strutture. Anche perché non sempre gli studi dei medici di famiglia sono adeguatamente attrezzati per gestire i vaccini anti Covid.