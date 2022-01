Vaccino senza prenotazione, chi può farlo in Lombardia

Inizio d'anno all'insegna delle code. Lunghe file di cittadini davanti ai centri vaccinali, ma anche lunghe file di automobilisti che raggiungono i centri tampone per sottoporsi all'esame. Letizia Moratti, vice presidente di regione Lombardia e assessore al welfare, ha invitato nelle scorse ore i lombardi a presentarsi agli hub per ricevere il vaccino anti covid solo con la prenotazione in mano.

Ma c'è una categoria di cittadini che, proprio come riferisce la nota di regione Lombardia, può raggiungere i centri anche senza appuntamento. Si tratta "dei cittadini con più di 12 anni che vogliono ricevere la prima dose, e quindi mai vaccinati", chiariscono dal welfare. Sono insomma le persone che fino ad oggi non hanno aderito alla campagna vaccinale e che adesso hanno deciso di immunizzarsi.

"Anche per loro, però, sarebbe preferibile l'accesso con prenotazione - ha precisato la Moratti -, così da evitare eventuali inutili code e assembramenti. La vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni non è ad accesso libero e deve essere prenotata dai genitori".

La stessa numero due del Pirellone, dopo un giorno evidentemente difficile fuori dai centri vaccinali, aveva sottolineato che "prenotare è segno di educazione nei confronti degli altri e di rispetto del lavoro degli operatori sanitari che con abnegazione stanno combattendo la battaglia contro il covid, su più fronti, da quasi due anni. Nei momenti più difficili, la collaborazione di tutti è più che mai indispensabile", aveva concluso la Moratti.

Come prenotare il vaccino in Lombardia

In Lombardia è possibile fissare un appuntamento per il vaccino anti covid online in pochi click attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, scegliendo tra le date disponibili. Basterà avere a portata di mano il numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e il cellulare su cui ricevere il codice Otp di conferma.

Si può anche prenotare attraverso i Postamat. "Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, recati presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane, i Postamat, inserisci la tua tessera sanitaria, il Cap di residenza o domicilio e il tuo numero di cellulare", spiegano da regione.

E ancora: "Il portalettere può effettuare una prenotazione per il vaccino anti covid 19 a tuo nome. Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino". Oppure è possibile prenotare chiamare il numero verde 800 894 545.