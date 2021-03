Tardano le ultime telefonate agli anziani per il vaccino Covid. L'opposizione: "Piuttosto vi aiutiamo"

"Ci offriamo volontari per fare le telefonate che mancano". Così alcuni consiglieri dell'opposizione in Regione Lombardia, martedì mattina, dopo l'annuncio dell'assessora al Welfare Letizia Moratti (di lunedì) secondo cui nelle ore precedenti si stava ultimando l'operazione di contattare, uno per uno, gli anziani over 80 ancora senza prenotazione del vaccino anti Covid (c'è chi aspetta dal primo giorno utile per prenotarsi).

Come è noto, la prenotazione è solo una lista d'attesa mentre l'appuntamento viene poi fissato via sms (o telefonata, adesso). Il nuovo sistema di Poste Italiane consentirà invece, da quanto è stato anticipato, la prenotazione con un click. L'obiettivo della Regione è completare la prima dose di vaccinazione anti Covid agli ultra 80enni entro l'11 aprile. Per farlo, vanno contattati tutti coloro che ancora non hanno la prenotazione.

I numeri elencati dalla Moratti parlavano di 115 mila sms partiti tra domenica sera e lunedì mattina, nonché di 50 mila telefonate nella giornata di lunedì dirette a coloro che, in fase di registrazione online, avevano fornito solo un numero di rete fissa. Tanti, anche perché (si ricorderà) nelle prime giornate utili c'erano stati diversi problemi per chi inseriva un numero di cellulare. A questi si aggiungevano poi altri 25 mila anziani a cui era stato fissato un appuntamento molto lontano da casa, e che verranno ricontattati dalle Ats di riferimento.

Ma questi contatti non sono stati ancora completati. "Ieri - ha affermato Elisabetta Strada, consigliera regionale dei Lombardi Civici Europeisti - ho chiesto, attraverso la mia rete, di segnalarmi chi non fosse ancora stato chiamato. Stanno arrivando centinaia e centinaia di segnalazioni con nome e cognome e codice fiscale. Mi farò loro portavoce per sollecitare la convocazione e in giornata manderò un elenco lunghissimo all’assessora al Welfare Moratti, all’Ats e alla direzione generale Welfare. E per dare una mano alla giunta, che non riesce a fare le telefonate, stamane, nell’aula del Cconsiglio regionale, noi consiglieri di opposizione ci siamo offerti come 'volontari' per fare il call-center e telefonare agli anziani".

"Ricevo moltissime email da persone preoccupate di essere finite, di fatto, fuori dal sistema", ha proseguito Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione, riferendosi a chi non riceve la telefonata o l'sms annunciati dalla Moratti: "Non c’è rispetto verso i propri cittadini se davanti alla salute e alla verità si mette la propaganda sempre e solo a senso unico. Avevamo chiesto, come opposizione, ai vertici regionali di rendicontare circa il caos di Aria Spa in aula, ma né Moratti né Fontana si sono presentati durante la seduta".

Fontana e Moratti "disertano" la seduta

E lamentele dall'opposizione sono arrivate appunto anche per il forfait del presidente e della vice presidente di Regione Lombardia alla seduta di consiglio di martedì. "Accanto alle inefficienze sanitarie, che conosciamo da un anno, e a quelle sul piano vaccinale, che conosciamo da gennaio, adesso dobbiamo assistere anche all’inefficienza istituzionale di come si lavora qui dentro. Su Aria i giorni passano e nessuno ci ha ancora messo la faccia, trovo incredibile che non ci sia un dibattito neppure oggi", il commento di Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa/Radicali: "In Lombardia siamo in alto mare eppure il consiglio è stato convocato ogni quindici giorni per mancanza di argomenti; ci è stato persino impedito di discutere della legge Maroni in commissione Sanità, perché si è deciso che finché non arriva la bozza dalla giunta non si può parlarne. Personalmente mi vergogno dello scollamento tra ciò che avviene qua dentro e la vita reale delle persone".