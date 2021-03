Da comune in zona rossa a comune (quasi) Covid-free: Viggiù e la vaccinazione di massa

Come è diventato, Viggiù, quasi Covid-free partendo con l'essere uno dei quattro Comuni "rossi" lombardi? Letizia Moratti, assessora regionale al Welfare, prova a fare il punto della situazione ricostruendo le tappe che hanno portato a un caso di indubbio successo, certificato dai numeri: nella settimana tra il 15 e il 21 febbraio l'incidenza di contagio era stata di 664 casi di Covid su 100 mila abitanti, questa settimana si è scesi a 19 esaurendo (o quasi) i positivi in età scolare per la chiusura delle scuole.

Tutto perché è scattata una vaccinazione di massa, conclusasi il 15 marzo: tremila persone vaccinate contro il Covid, con l'adesione del 78% della popolazione generale di Viggiù, che è salita all'83% tra gli over 65. "Anche se sono necessarie 2-3 settimane dopo la prima dose per lo sviluppo di un’immunità efficace al contagio, i primi dati dimostrano la bontà delle misure prese", dichiara Moratti: "L'importanza della campagna vaccinale e l'efficacia della strategia messa in campo da Regione Lombardia nell'affrontare la pandemia emerge con chiarezza dai risultati raggiunti a Viggiù".

"Data la copertura vaccinale raggiunta e la bassa incidenza", aggiunge Moratti, "è da ritenersi improbabile il verificarsi di una nuova diffusione critica del virus in quell'area. Ciò appunto a conferma dell'efficacia della strategia adottata di contenimento e vaccinazione reattiva. I dati ci dicono che si tratta di un modello valido perché analoghi risultati stanno emergendo dai successivi interventi realizzati nella fascia 'arancione rafforzato' nei Comuni tra la provincia di Brescia e di Bergamo".