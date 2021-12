Più di 100 mila vaccini covid al giorno, e si va avanti anche a Natale

Sono salite a oltre 100 mila le vaccinazioni medie giornaliere anti covid in Lombardia considerando gli ultimi sette giorni: ne sono state somministrate 712.641 per una media di 101.805 al giorno. E la Lombardia si prepara a vaccinare i cittadini anche nei giorni di festa, compreso Natale. Il 23 dicembre sono previste infatti poco meno di 100 mila vaccinazioni, il 24 dicembre circa 50 mila e il giorno di Natale quasi quattromila.

La terza dose è già stata ricevuta dal 36% di coloro che avevano già completato il ciclo vaccinale, con percentuali che sfiorano l'80% per gli ultra ottantenni, il 55% per i 70-79enni, il 50% per i 60-69enni, il 39% per i 50-59enni, il 25% per i 40-49enni, il 20% per i 30-39enni, il 15% per i 20-29enni e il 2% per gli adolescenti sopra i dodici anni. In cifre, sono state somministrate quasi due milioni e 875 mila dosi 'booster', di cui oltre 104 mila nelle Rsa, 76 mila nelle farmacie, quasi 33 mila a domicilio.

Procedono anche le prenotazioni per le vaccinazioni pediatriche per i bambini da 5 a 11 anni: hanno raggiunto quota 114.885, ovvero il 18% della platea di riferimento. Ad essersi effettivamente vaccinati sono 32.043 bambini. Per loro le inoculazioni sono partite il 16 dicembre.

Nel complesso, l'adesione alla campagna vaccinale è oggi all'88% della platea di nove milioni e mezzo di lombardi. Le adesioni complessive al richiamo 'booster' sono in tutto quattro milioni e 741 mila. "Apprezzo lo spirito di straordinario senso civico dei cittadini lombardi - ha commentato Letizia Moratti, vice presidente della Regione e assessora al welfare - e colgo l’occasione per ringraziare sentitamente medici, operatori sanitari, infermieri, personale amministrativo, militari, protezione civile e i tanti, tantissimi volontari che anche in questi giorni di festa saranno impegnati nei centri vaccinali".