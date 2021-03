Vaccini ai più fragili in Lombardia, la Ledha è preoccupata: "La Regione deve fare 200 mila telefonate"

Secondo l'associazione, sarebbe meglio un sistema di prenotazione come quello per ultra 80enni e insegnanti. Usuelli (+Europa/Radicali): "Vacciniamo anche i familiari dei giovanissimi fragili che non possono ricevere il vaccino"

Quando verranno vaccinati contro il Covid i fragili e i disabili? Qualcosa si sta muovendo: si sa che, dal 6 aprile, i lombardi più vulnerabili saranno contattati telefonicamente per fissare gli appuntamenti, mentre le vaccinazioni inizieranno il 15 aprile. Un cronoprogramma reso noto di recente dai vertici regionali. Ma le associazioni che si occupano di disabili sono preoccupate. La Ledha, per esempio, ha scritto una lettera a Letizia Moratti (assessora al Welfare) e Alessandra Locatelli (assessora alle disabilità) per esprimere le sue perplessità.

Il primo motivo di preoccupazione della Ledha è relativo al numero molto elevato di lombardi che dovrebbero essere coinvolti: si parla di circa 200 mila persone da contattare telefonicamente. "Potrebbe richiedere uno sforzo non indifferente dal punto di vista organizzativo"; il commento di Alessandro Manfredi, presidente dell'associazione. Molti di questi, poi, potrebbero dover essere vaccinati al proprio domicilio, aumentando le difficoltà organizzative. E il numero potrebbe in realtà essere molto più alto considerando i caregiver, che vanno vaccinati insieme ai fragili.

Il secondo motivo di preoccupazione riguarda le modalità individuate per inserire nella campagna vaccinale le persone che non compaiono negli elenchi già a disposizione dell'Inps e delle Ats. Queste modalità prevedono che ci si debba rivogere al proprio medico di famiglia. Il timore di Ledha, in questo caso, è che chi non riceverà subito la telefonata, probabilmente, tenderà anch'egli a rivolgersi al medico, con il rischio di generare confusione.

Secondo la Ledha, in sintesi, sarebbe stato meglio prevedere la registrazione da parte delle persone con disabilità, come è già avvenuto per gli ultra 80enni e gli insegnanti, "lasciando alle istituzioni territoriali e alla società civile - conclude Manfredi - il compito di aiutare le persone più in difficoltà nel compiere questa operazione".

Sulla questione dei vaccini ai più fragili è intervenuto anche Michele Usuelli, consigliere di +Europa/Radicali in Regione Lombardia e medico. "E' sempre necessario fare uno sforzo per individuare chi siano i più fragili in assoluto, le persone cui la vita ha già tolto tanto", il suo commento: "Penso siano i bambini malati cronici gravi sotto i 16 anni. per loro non esiste un vaccino e bisogna creare attorno a loro un cordone di protezione vaccinando i conviventi".