Covid, 10 mila vaccinati a capodanno. Come va la campagna

Non si è fermata, a cavallo di capodanno, la campagna di vaccinazione anti covid in Lombardia. Dal 27 dicembre al 2 gennaio sono state somministrate, in tutto, 573.294 dosi di vaccino, con una media di 81.899 al giorno. Quantità però molto diverse a seconda delle giornate: il 27, 28, 29 e 30 dicembre si è arrivati ad oltre centomila dosi giornaliere, per poi scendere a 61.200 il 31 dicembre e a 10.305 il primo gennaio, riportandosi infine a 60.672 il 2 gennaio (domenica). Lo rende noto l'assessorato al welfare della Regione.

Rimane abbastanza elevato il ritmo con cui i lombardi prenotano la prima dose di vaccino. Oltre 13 mila le prenotazioni il 27 dicembre, oltre 11 mila al giorno nei giorni successivi (28, 29 e 30) per poi scendere un po', complici le attività festive. Sono ora oltre otto milioni e 500 mila i lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale. E, al 2 gennaio, il 62% dei vaccinabili con terza dose l'ha ricevuta. Sotto il 50% i 20-49enni oltre ovviamente agli adolescenti, per i quali la prima vaccinazione è stata più tardi.